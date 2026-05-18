Il prequel di John Rambo ha terminato le riprese e sta attirando l’attenzione di molti. Tra i protagonisti figura anche un attore noto per aver interpretato un ruolo di villain in un film di guerra degli anni ’80. Il cast comprende diversi attori, anche alcuni che in passato avevano lavorato con la produzione. La pellicola rappresenta un ritorno a Hollywood per alcuni membri del team, mentre altri hanno già partecipato a produzioni simili in passato. La data di uscita è prevista per i prossimi mesi.

Il prequel di John Rambo ha concluso le riprese e continua a fare parlare di sé: stando a quanto riportato da Variety, James Franco è entrato ufficialmente nel cast del film, dove dovrebbe ricoprire il ruolo di un villain, anche se Screen Rant precisa che questa definizione non sarebbe ancora del tutto confermata e ulteriori dettagli resterebbero sotto embargo. Il film, diretto dal regista finlandese Jalmari Helander, vedrà Noah Centineo nei panni di un giovane John Rambo durante il suo periodo nelle forze armate americane, nella cornice della Guerra del Vietnam. A CinemaCon 2026, Centineo ha confermato la fine delle riprese, descrivendo Helander come “un mostro” nel senso più positivo del termine, lasciando intendere un approccio registico particolarmente intenso e viscerale. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - James Franco nel prequel di John Rambo: il villain, il cast completo e il ritorno a Hollywood

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James Franco returns in a Rambo prequel titled John Rambo, his first studio film in years.

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