A Hollywood sono iniziati i casting per il nuovo attore che interpreterà il ruolo di 007. La selezione coinvolge sia volti noti del cinema che attori emergenti. Sono passati cinque anni dall’ultimo ciak con Daniel Craig che ha vestito i panni dell’agente segreto. La produzione ha deciso di riaccendere i lavori per trovare il volto che guiderà la nuova avventura cinematografica della saga. La ricerca si svolge in modo parallelo tra diversi attori e candidati.

Cinque lunghi anni sono passati dall'ultimo ciak di Daniel Craig nei panni dell'agente segreto più famoso del cinema, e finalmente la macchina si è rimessa in moto. Le audizioni per il nuovo James Bond sono ufficialmente partite negli Amazon MGM Studios, e in queste settimane gli aspiranti 007 stanno sfilando davanti a una delle casting director più autorevoli di Hollywood. Della scelta dell'erede, però, non si saprà nulla finché – come ha lasciato filtrare la produzione – "i tempi non saranno maturi". Nel frattempo, il toto-nomi è scatenato. I bookmaker e la stampa internazionale si sbizzarriscono da mesi. In cima alla lista, da tempo, c'è Aaron Taylor-Johnson, considerato il favorito numero uno. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - James Bond, sono iniziati i casting per il nuovo protagonista della saga 007

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James Bond casting auditions officially has begun

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