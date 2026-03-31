James Bond | Amazon al comando Villeneuve alla regia Knight alla sceneggiatura Ma chi sarà il nuovo 007? Tutto quello che sappiamo

Da amica.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un tour promozionale, l’attore Regé-Jean Page, 38 anni, è stato intervistato dalla rivista Esquire Uk e ha parlato di James Bond. Nel frattempo, si conoscono dettagli sul nuovo film, con Amazon coinvolta nella produzione, Villeneuve alla regia e Knight alla sceneggiatura. Restano ancora da chiarire chi sarà scelto come nuovo 007.

«È strano, non è normale». Regé-Jean Page, 38 anni, è in tour promozionale del suo nuovo film. E qualcuno (questa volta è la rivista Esquire Uk ), inevitabilmente, gli chiede di James Bond. Di nuovo. Come sempre. «Come ci convivo? Penso molto a ciò che è utile, a quello che serve al mio lavoro, alla mia capacità di dare al pubblico quello che si aspetta. E gran parte di questo è semplicemente restare con i piedi per terra». Traduzione: non rispondo. Ma lo faccio con grazia tale da finire comunque su tutti i giornali. Regé-Jean è tra i favoriti nelle scommesse come prossimo 007, con i fan che sperano che il 2026 sia finalmente l’anno della grande rivelazione di chi sarà la nuova spia al servizioo di Sua Maestà. 🔗 Leggi su Amica.it

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