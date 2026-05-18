Jacob Elordi e Kendall Jenner | fuga romantica alle Hawaii | FOTO

Da ildifforme.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jacob Elordi e Kendall Jenner sono stati paparazzati alle Hawaii durante una fuga romantica, circa un mese dopo essere stati visti insieme al Coachella. Le foto mostrano i due mentre si rilassano sull’isola, senza ulteriori dettagli sul loro rapporto. La presenza di Elordi e Jenner insieme ha suscitato curiosità tra i loro follower. Non ci sono state dichiarazioni ufficiali da parte di nessuno dei due riguardo a questa uscita. È possibile che ci siano altre occasioni in futuro per aggiornamenti.

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Paparazzata alle Hawaii per Jacob Elordi e Kendall Jenner, un mese dopo l'avvistamento al Coachella. Dobbiamo aspettarci a breve un'uscita a 4 tra le sorelle Jenner, Elordi e Chalamet? Da circa un mese si parla diuna storia tra Jacob Elordi e Kendall Jenner, sembra che tra i due sia nata una relazione. Già da tempo c’è questo rumor, però questo weekend c’è stata la paparazzata che i fan aspettavano da un po’. Infatti sono stati beccati daTmzsulle isole Hawaii. Sembra che la coppia abbia scelto un posto isolato e lontano da occhi indiscreti per viversi questo flirt su cui in pochi credevano. Era statoDeuzmoia far circolare per primo la notizia, quandoKendall Jenner e Jacob Elordierano stati visti insieme al Coachella e sembravano particolarmente affiatati. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Jacob Elordi e Kendall Jenner: fuga romantica alle Hawaii | FOTO
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