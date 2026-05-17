Kendall Jenner e Jacob Elordi sono stati visti insieme in diverse occasioni recentemente. Dopo aver condiviso alcuni scatti a Coachella, sono stati avvistati in un caffè sull'isola di Kaua’i, Hawaii. Le fotografie mostrano i due mentre si scambiano sorrisi e gesti affettuosi in un contesto informale. Non sono stati rivelati dettagli sulla loro relazione, ma le immagini suggeriscono un legame più stretto tra i due protagonisti del mondo dello spettacolo.

Dopo mesi di indiscrezioni e avvistamenti, Kendall Jenner e Jacob Elordi sembrano proprio fare sul serio. La supermodella trentenne e la star della serie Euphoria sono stati nuovamente intercettati, stavolta mentre facevano colazione insieme alle Hawaii, sull'isola di Kaua’i. A lanciare lo scoop è stato DeuxMoi, che ha diffuso gli scatti della giornata: lei in tuta scura, canotta grigia, cappellino e infradito; lui con jeans chiari e maglia a maniche lunghe, mentre si concedeva una pausa vicino all’auto parcheggiata in una fattoria a conduzione familiare. Chi ha avuto la fortuna di incrociarli tra le bellezze dell'isola non ha avuto dubbi: "sono carinissimi insieme". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kendall Jenner e Jacob Elordi sempre più innamorati: fuga romantica alle Hawaii

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