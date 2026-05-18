Jacob Elordi e Kendall Jenner | fuga romantica alle Hawaii e serata tra coppie | FOTO

Jacob Elordi e Kendall Jenner sono stati fotografati alle Hawaii durante una fuga romantica, un mese dopo essere stati avvistati al Coachella. Poco dopo, sono state diffuse immagini di un'uscita a quattro con un altro attore e una modella. Le foto mostrano la coppia che si rilassa insieme sull'isola, senza ulteriori dettagli sulle circostanze o sui partecipanti alla serata tra coppie. La notizia è stata pubblicata da un sito di gossip.

Paparazzata alle Hawaii per Jacob Elordi e Kendall Jenner, un mese dopo l'avvistamento al Coachella. Poco dopo la foto di un'uscita a quattro con Chalamet e Kylie Da circa un mese si parla diuna storia tra Jacob Elordi e Kendall Jenner, sembra che tra i due sia nata una relazione. Già da tempo c’è questo rumor, però questo weekend c’è stata la paparazzata che i fan aspettavano da un po’. Infatti sono stati beccati daTmzsulle isole Hawaii. Sembra che la coppia abbia scelto un posto isolato e lontano da occhi indiscreti per viversi questo flirt su cui in pochi credevano. Era statoDeuxmoia far circolare per primo la notizia, quandoKendall Jenner e Jacob Elordierano stati visti insieme al Coachella e sembravano particolarmente affiatati. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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