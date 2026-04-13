Jacob Elordi e Kendall Jenner sono una coppia? Avvistati al Coachella

Durante il festival musicale Coachella, sono stati avvistati insieme due personaggi noti del mondo dello spettacolo. Si tratta di un attore e di una modella, entrambi presenti alla manifestazione e fotografati in compagnia. Le immagini circolate sui social media mostrano i due in atteggiamenti che hanno alimentato le speculazioni sulla loro eventuale relazione sentimentale. La presenza simultanea al festival ha attirato l’attenzione dei media e dei fan.

Nuovo amore in vista? In Usa non si parla di altro: Jacob Elordi e Kendall Jenner erano al Coachella insieme Diverse le donne che sono state accostate all’attore nell’ultimo periodo ed anche Margot Robbie, dato che ha recitato con lui inCime tempestose.Ma l’attrice è sposata e quindi al rumor hanno creduto in poco, mentre sembra più probabile la storia conKendall Jennerche attualmente risulta single. Secondo quanto riferito daDeuzmoi, la coppia è stata avvistata alCoachellainsieme, in atteggiamenti molto affiatata ed intimi. Successivamente hanno partecipato insieme all’after party di Justin Bieber ed ora circola qualche video che li immortala mentre ballano insieme.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Jacob Elordi e Kendall Jenner sono una coppia? Avvistati al Coachella Leggi anche: Tequila, glow e Coachella energy: Kendall Jenner entra nella beauty era (e sì, è già un mood) Cime tempestose, Margot Robbie: "Sono diventata 'dipendente' da Jacob Elordi"L'attrice ha raccontato il legame instaurato sul set con il collega nell'adattamento cinematografico del classico letterario, diretto da Emerald...