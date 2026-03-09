Successo per la IX edizione Chianina & Syrah il festival del buon vivere si è concluso oggi

La IX edizione di «Chianina & Syrah» si è conclusa oggi ad Arezzo, con una giornata che ha visto la partecipazione di operatori di settore. Il festival del buon vivere, che si svolge ogni anno, ha attirato numerosi visitatori e professionisti, confermandosi come un evento importante nel panorama locale. La manifestazione ha offerto momenti di confronto e degustazioni legate al settore enogastronomico.

Arezzo, 9 marzo 2026 – È stata un successo la IX edizione «Chianina & Syrah», il festival del buon vivere si è concluso questo lunedì 9 marzo, con la giornata dedicata agli operatori di settore. Il bilancio dei quattro giorni è commentato positivamente dagli organizzatori Terretrusche e Consorzio Vini Cortona e dall'Amministrazione comunale. Sono state oltre 5mila le persone presenti nei giorni dell'evento, subito andati esauriti i posti alle cene di gala con protagonisti 15 chef stellati, 10 chef internazionali, insieme ad altri 50 grandi chef. Nel corso della manifestazione si sono tenute 30 masterclass, sono state cucinate mille bistecche, stappate 6500 bottiglie per oltre 10mila calici, oltre a 1200 cocktail. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Successo per la IX edizione «Chianina & Syrah», il festival del buon vivere si è concluso oggi