Italiani come voi | una storia di resistenza ed esilio tra Istria e Italia

Mercoledì 20 maggio alle 17.30 si terrà un incontro al Circolo della stampa in corso Italia 13 a Trieste, dove Itti Drioli presenterà il suo libro “Italiani come voi”. L’evento si concentra sulla storia di resistenza e esilio di italiani tra l’Istria e l’Italia. La presentazione affronta temi legati alla memoria storica e alle esperienze di chi ha vissuto periodi di cambiamenti politici e territoriali in quella regione. La partecipazione è aperta al pubblico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui