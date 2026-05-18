Italiani come voi | una storia di resistenza ed esilio tra Istria e Italia

Da triesteprima.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 20 maggio alle 17.30 si terrà un incontro al Circolo della stampa in corso Italia 13 a Trieste, dove Itti Drioli presenterà il suo libro “Italiani come voi”. L’evento si concentra sulla storia di resistenza e esilio di italiani tra l’Istria e l’Italia. La presentazione affronta temi legati alla memoria storica e alle esperienze di chi ha vissuto periodi di cambiamenti politici e territoriali in quella regione. La partecipazione è aperta al pubblico.

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Mercoledì 20 maggio alle 17.30 al Circolo della stampa in corso Italia 13 a Trieste Itti Drioli parlerà del suo libro “Italiani come voi. Una storia di resistenza ed esilio tra Istria e Italia”, edito da Solferino, in conversazione con lo storico Roberto Spazzali e la giornalista Gabriella Ziani. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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Italiani come voi • Presentazione del volume di Itti Drioli

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