Italiani come voi | una storia di resistenza ed esilio tra Istria e Italia
Mercoledì 20 maggio alle 17.30 si terrà un incontro al Circolo della stampa in corso Italia 13 a Trieste, dove Itti Drioli presenterà il suo libro “Italiani come voi”. L’evento si concentra sulla storia di resistenza e esilio di italiani tra l’Istria e l’Italia. La presentazione affronta temi legati alla memoria storica e alle esperienze di chi ha vissuto periodi di cambiamenti politici e territoriali in quella regione. La partecipazione è aperta al pubblico.
Mercoledì 20 maggio alle 17.30 al Circolo della stampa in corso Italia 13 a Trieste Itti Drioli parlerà del suo libro “Italiani come voi. Una storia di resistenza ed esilio tra Istria e Italia”, edito da Solferino, in conversazione con lo storico Roberto Spazzali e la giornalista Gabriella Ziani. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Italiani come voi • Presentazione del volume di Itti Drioli
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Comitato di Udine ANVGDU Vi ricordo la presentazione del libro della giornalista Itti Drioli, sorella della nostra Socia Sandra Drioli Adami, Italiani come voi che tratta la storia del padre, Luigi Drioli di Isola d'Istria, a Udine in Via Gemona n. 1 presso la Fondazi - Facebook facebook
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