Stefania Craxi la svolta politica nel segno del padre Forza Italia sceglie una figura di sintesi tra storia ed Europa

Da quotidiano.net 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 26 marzo 2026 si è verificato un cambio alla guida del gruppo di Forza Italia al Senato, con Stefania Craxi che ha assunto il ruolo di capogruppo. La decisione è arrivata dopo le dimissioni di Maurizio Gasparri, che ha annunciato di averle prese in modo autonomo e con l’obiettivo di mantenere la linea politica del partito. Stefania Craxi rappresenta una figura che unisce la storia del padre con l’orientamento europeista del partito.

Roma, 26 marzo 2026 – Cambio al vertice del gruppo di Forza Italia al Senato. Sarà Stefania Craxi a raccogliere il testimone lasciato da Maurizio Gasparri, che ha annunciato le proprie dimissioni con una scelta definita “autonoma” e maturata nel segno della continuità politica. L’investitura è arrivata dal vicepremier e segretario nazionale degli azzurri, Antonio Tajani, che affida così a una figura di lunga esperienza il compito di guidare i senatori del partito in una fase politica delicata. Fi, S. Craxi eletta capogruppo Senato: discontinuità, nessuna rottura Figlia dello storico leader socialista ed ex presidente del Consiglio Bettino Craxi e sorella maggiore di Bobo (già sottosegretario del governo Prodi), la nuova capogruppo porta con sé un profilo che intreccia radici politiche e percorso istituzionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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