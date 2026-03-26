Stefania Craxi la svolta politica nel segno del padre Forza Italia sceglie una figura di sintesi tra storia ed Europa

Il 26 marzo 2026 si è verificato un cambio alla guida del gruppo di Forza Italia al Senato, con Stefania Craxi che ha assunto il ruolo di capogruppo. La decisione è arrivata dopo le dimissioni di Maurizio Gasparri, che ha annunciato di averle prese in modo autonomo e con l’obiettivo di mantenere la linea politica del partito. Stefania Craxi rappresenta una figura che unisce la storia del padre con l’orientamento europeista del partito.

Roma, 26 marzo 2026 – Cambio al vertice del gruppo di Forza Italia al Senato. Sarà Stefania Craxi a raccogliere il testimone lasciato da Maurizio Gasparri, che ha annunciato le proprie dimissioni con una scelta definita “autonoma” e maturata nel segno della continuità politica. L’investitura è arrivata dal vicepremier e segretario nazionale degli azzurri, Antonio Tajani, che affida così a una figura di lunga esperienza il compito di guidare i senatori del partito in una fase politica delicata. Fi, S. Craxi eletta capogruppo Senato: discontinuità, nessuna rottura Figlia dello storico leader socialista ed ex presidente del Consiglio Bettino Craxi e sorella maggiore di Bobo (già sottosegretario del governo Prodi), la nuova capogruppo porta con sé un profilo che intreccia radici politiche e percorso istituzionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Stefania Craxi, la svolta politica nel segno del padre. Forza Italia sceglie una figura di sintesi tra storia ed Europa Articoli correlati Leggi anche: Stefania Craxi nuova capogruppo di Forza Italia al Senato Leggi anche: Forza Italia, dopo Gasparri c'è Stefania Craxi: è la nuova capogruppo al Senato Aggiornamenti e contenuti dedicati a Stefania Craxi Temi più discussi: FI, Battistoni: Grazie a Gasparri. Buon lavoro a Craxi; Boscaini (Forza Italia): Votare sì per una giustizia giusta e non politicizzata; Maurizio Gasparri si dimette da capogruppo al Senato di Forza Italia; Battaglia storica per Berlusconi e la leadership. Senato, tocca a Stefania Craxi sostituire Maurizio Gasparri: è lei la nuova capogruppo di Forza ItaliaFiglia dello storico leader del Partito socialista italiano, Bettino Craxi, la senatrice sostituisce Gasparri col benestare della famiglia Berlusconi ... ilsecoloxix.it Dimissioni di Gasparri e nomina di Stefania Craxi: cosa cambia in Forza ItaliaCambio al vertice del gruppo Forza Italia al Senato: tra lettere dei senatori, pressioni di Marina Berlusconi e l'entrata di Stefania Craxi, il partito cerca unità e rilancio ... notizie.it Maurizio Gasparri si dimette da capogruppo di Forza Italia al Senato, Marina Berlusconi: «Grande stima di Stefania Craxi, sì ad apertura della classe dirigente» - facebook.com facebook Gasparri si dimette, Stefania Craxi nuova capogruppo FI al Senato x.com