Italiani scatenati nelle corse minori di ciclismo! Fioccano le vittorie tra Popolarissima Istria Tour e Giro di Rodi!

Gli italiani si sono distinti nelle corse minori di ciclismo, conquistando numerose vittorie tra Popolarissima, Istria Tour e Giro di Rodi. La giornata di domenica ha visto anche le ultime tappe della Parigi-Nizza, con il dominio di un ciclista danese. I risultati delle competizioni evidenziano la presenza attiva degli atleti italiani in diverse gare di livello internazionale.

La domenica del grande ciclismo ha proposto le ultime tappe della Parigi-Nizza (dominio del danese Jonas Vingegaard nella generale, frazione conclusiva al francese Lenny Martinez) e della Tirreno-Adriatico (maglia azzurra al messicano Isaac Del Toro, mentre Jonathan Milan ha trionfato in volata sul traguardo di San Benedetto del Tronto), ma nel panorama internazionale pedale non c’è stato spazio soltanto per i due eventi di livello World Tour. L’Italia ha brillato nelle corse minori in giro per il mondo, conquistando ben tre vittorie. Matteo Scalco ha conquistato la terza tappa e la classifica generale del Tour of Rhode s (corsa in Grecia di livello 2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italiani scatenati nelle corse minori di ciclismo! Fioccano le vittorie tra Popolarissima, Istria Tour e Giro di Rodi! Articoli correlati Leggi anche: Ciclismo, Matteo Trentin: “Il Giro? Vediamo. Farò Classiche e Tour. Ritirarsi? Vedremo…” Nadia Battocletti vince il World Cross Country Tour! La migliore al mondo nelle corse campestri, trofeo difesoNadia Battocletti ha vinto il World Athletics Cross Country Tour, il massimo circuito internazionale itinerante riservato alle corse campestri.