Questa mattina, Italia Viva ha annunciato una nuova campagna di comunicazione intitolata “QVANDO C’ERA LEI gli italiani stavano peggio”, invitando i contribuenti a destinare il 2x1000 del reddito al partito. Contestualmente, sono stati diffusi dei materiali visivi, tra cui un cinegiornale in stile fascista, che hanno suscitato attenzione. Renzi ha commentato l’iniziativa, sostenendo che mira a sensibilizzare sull’uso dei fondi destinati al sostegno politico. La campagna ha generato discussioni sui social e tra gli osservatori politici.

Questa mattina Matteo Renzi e Italia Viva hanno lanciato la campagna di comunicazione “QVANDO C’ERA LEI gli italiani stavano peggio” per spingere i contribuenti a rimpinguare le casse del partito mediante la destinazione del 2x1000 del loro reddito. Quante firme in più rispetto agli anni scorsi riuscirà a ottenere e quanto la campagna funzionerà da convertitore della nostra attenzione è ancora presto per dirlo, ma intanto per provare a raggiungere il maggior numeri di persone è stata condivisa sia online, mediante il canale Youtube dell’ex premier e gli account social di Italia Viva, ma anche nei luoghi di maggior traffico pedonale come le stazioni di Milano e Roma. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’ultima campagna anti-Meloni di Renzi: arriva il cinegiornale in stile fascista

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