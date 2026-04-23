Nell’estate del 2025, una cantante ha condiviso su Instagram una foto scattata tra i vicoli del centro storico di Palermo, accompagnata da una didascalia in cui affermava che la città era nel suo cuore. La foto ritraeva anche un’altra persona nota, con cui la cantante si trovava in vacanza. La scelta di trascorrere le ferie in Italia, più precisamente a Palermo, sembra essere stata una decisione consapevole, senza che siano stati forniti dettagli aggiuntivi sul motivo.

«P alermo nel mio cuore», aveva scritto Dua Lipa su Instagram nell’estate 2025, in una foto con Callum Turner tra i vicoli del centro storico. Non era solo una didascalia romantica: secondo le prime indiscrezioni, la popstar britannica e l’attore si sposeranno proprio lì, dal 5 al 7 settembre 2026. La Sicilia torna ad essere il set del matrimonio più atteso del decennio. Dua Lipa, tra carriera e vita privata. guarda le foto Dua Lipa e Callum Turner, Palermo per le nozze. Dua Lipa e Callum Turner, attore e modello britannico noto per Masters of the Air e Fantastic Beasts, hanno reso pubblica la loro relazione nel 2024. Da allora sono stati avvistati insieme in più occasioni, ma è stata la visita a Palermo dell’estate scorsa a fare da spartiacque: quella città, evidentemente, è rimasta nel cuore di entrambi.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «Palermo nel mio cuore», aveva scritto lei su Instagram l'estate scorsa. E forse la scelta di fare le vacanze in Italia non era stata casuale

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