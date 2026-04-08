Italia ripescata ai Mondiali 2026 come sostituto dell' Iran? I criteri della FIFA per la decisione e la data dell' annuncio

L’Italia potrebbe essere ripescata ai Mondiali 2026 come sostituto dell’Iran, nel caso in cui quest’ultimo decida di ritirarsi dalla competizione. La FIFA ha stabilito dei criteri specifici per la selezione del team di riserva e ha fissato una data entro cui l’Iran dovrà comunicare ufficialmente la propria decisione. La decisione finale sarà comunicata pubblicamente una volta completati tutti i controlli e le verifiche richieste.

Ecco la data entro cui l'Iran dovrà comunicare ufficialmente la propria decisione e i criteri che userà la FIFA per scegliere il sostituto Italia ripescata ai Mondiali 2026 in caso di ritiro dell'Iran? E' ciò che sperano tutti gli italiani dopo l'eliminazione contro la Bosnia Erzegovina. Le t. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Italia ripescata ai Mondiali 2026 come sostituto dell'Iran? I criteri della FIFA per la decisione e la data dell'annuncio Italia ripescata ai Mondiali 2026 dopo il ritiro dell'Iran? Ecco la data della decisione FIFA sul ripescaggio e il gironeL'Italia può andare ai Mondiali 2026? Il regolamento della Coppa del Mondo 2026 attribuisce alla FIFA piena discrezionalità nella scelta di una... Leggi anche: Italia ripescata ai Mondiali, riecco il tormentone: la situazione dell’Iran e il regolamento Fifa Temi più discussi: L'Italia ripescata ai Mondiali 2026? Il caso Iran e cosa dice la FIFA; Italia ripescata ai Mondiali 2026, ecco quando decide la Fifa e possibile girone; Mondiali 2026, ma esiste una possibilità di ripescaggio per l’Italia?; Italia ripescata ai Mondiali 2026? Quante sono le probabilità (reali) se l’Iran si ritira. Italia ripescata ai Mondiali, cambia il girone: ecco gli avversari ma chi sarebbe il ct?Nel caso in cui la Nazionale dovesse prendere il posto dell'Iran sarebbe inserita nel gruppo G dei Mondiali con Nuova Zelanda, Belgio ed Egitto, in panchina potrebbe andare Silvio Baldini ... sport.virgilio.it Italia ripescata ai Mondiali, riecco il tormentone: la situazione dell’Iran e il regolamento FifaDopo ogni esclusione, la stessa storia si ripete. L’ Italia resta fuori dai Mondiali e, puntuale, riemerge il dibattito sul possibile ripescaggio. Era accaduto già prima di Qatar 2022, sta succedendo ... ilfattoquotidiano.it Italia ripescata Il ministro per lo Sport Abodi rivela... - facebook.com facebook Italia ripescata ai Mondiali 2026 dopo il ritiro dell'Iran Ecco la data della decisione FIFA sul ripescaggio e il girone x.com