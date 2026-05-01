global sumud flotilla le barche sfuggite al blocco sostano nella rada di ierapetra a creta

Le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, riuscite a evitare il blocco israeliano, si trovano ora nella rada di Ierapetra, sull’isola di Creta. Sono in attesa di informazioni riguardo alle sorti degli attivisti fermati da Israele nella notte tra mercoledì e giovedì. La vicenda riguarda il tentativo di raggiungere la Striscia di Gaza con aiuti umanitari.

Le barche della Global Sumud Flotilla sfuggite al blocco israeliano sostano nella rada di Ierapetra, a Creta, in attesa di capire cosa accadrà agli attivisti fermati da Israele nella notte tra mercoledì e giovedì. L’insenatura è battuta da un forte vento. “Calci, pugni, a dormire su pavimenti allagati: 40 ore di crudeltà”: il racconto horror degli attivisti della Flotilla sulla nave israeliana. 60 in sciopero della fame Flotilla, non tutti gli attivisti sbarcati a Creta sono liberi: “Abukeshek e Ávila portati in Israele” "Calci, pugni, a dormire su pavimenti allagati: sulla nave israeliana 40 ore di crudeltà": le testimonianze Le testimonianze dei partecipanti alla missione per Gaza bloccati dalle forze armate israeliane: "Non ci davano acqua e cibo, bagnavano deliberatamente la superficie su cui dormivamo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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