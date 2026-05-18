Israele prende il controllo della Flotilla Dodici italiani fermati Tajani | Chiedo il rilascio immediato
Israele ha preso il controllo della Flotilla, una nave che si stava avvicinando alla zona di Gaza. Durante l’operazione, dodici italiani sono stati fermati. Le forze di difesa israeliane hanno comunicato di aver avvicinato le imbarcazioni con l’intento di impedire loro di proseguire. Gli attivisti avevano iniziato a segnalare la presenza di barche sospette già dalla sera precedente, e questa mattina, alla luce del sole, l’intervento delle forze israeliane ha portato al fermo dei partecipanti.
Le barche si trovano in acque internazionali a due giorni di viaggio dalla Striscia di Gaza ma dalla notte le barche delle Idf si sono avvicinate al convoglio. Tajani: "Chiedo il rilascio immediato" La Flotilla è stata avvicinata dalle Idf: da ieri sera gli attivisti informavano i loro seguaci di notare barche sospette attorno a loro questa mattina, alla luce del sole, è iniziata l’operazione di Israele per impedire alle barche di raggiungere Gaza. Le barche in queste ore si trovano al largo di Cipro, in acque internazionali. Il Times of Israel, citando una comunicazione in cui il ministero degli Esteri israeliano, afferma che “Israele esorta tutti i partecipanti a questa provocazione a cambiare rotta e a tornare indietro immediatamente”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Sullo stesso argomento
Flotilla, Israele prende il controllo delle barche al largo di Cipro. Chi sono gli italiani fermatiLe barche si trovano in acque internazionali a due giorni di viaggio dalla Striscia di Gaza ma dalla notte le barche delle Idf si sono avvicinate al...
Leggi anche: Israele vìola il diritto di mare: fermata flotilla ben lontana da Gaza, 24 italiani arrestato. Meloni: rilascio immediato Nella missione dei volontari anche pugliesi e lucani
Israele ferma la Flotilla al largo di Cipro: l’Idf prende il controllo delle barche dirette a Gaza x.com
Flotilla, Israele prende il controllo delle barche al largo di Cipro. Fermati anche alcuni italiani facebook
Flotilla, Israele prende il controllo delle barche al largo di Cipro. Chi sono gli italiani fermatiLe barche si trovano in acque internazionali a due giorni di viaggio dalla Striscia di Gaza ma dalla notte le barche delle Idf si sono avvicinate al convoglio. Tajani: Stiamo seguendo con l’Unità di ... msn.com