Israele prende il controllo della Flotilla Dodici italiani fermati Tajani | Chiedo il rilascio immediato

Israele ha preso il controllo della Flotilla, una nave che si stava avvicinando alla zona di Gaza. Durante l’operazione, dodici italiani sono stati fermati. Le forze di difesa israeliane hanno comunicato di aver avvicinato le imbarcazioni con l’intento di impedire loro di proseguire. Gli attivisti avevano iniziato a segnalare la presenza di barche sospette già dalla sera precedente, e questa mattina, alla luce del sole, l’intervento delle forze israeliane ha portato al fermo dei partecipanti.

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