Israele vìola il diritto di mare | fermata flotilla ben lontana da Gaza 24 italiani arrestato Meloni | rilascio immediato Nella missione dei volontari anche pugliesi e lucani

Una flottiglia di attivisti, tra cui 24 italiani, è stata fermata al largo delle coste israeliane durante una missione per portare aiuti a Gaza. Le autorità israeliane hanno arrestato i partecipanti, anche volontari provenienti da Puglia e Basilicata, sostenendo che la nave si trovasse in acque non autorizzate. La premier italiana ha chiesto il rilascio immediato degli arrestati, mentre le autorità locali hanno dichiarato di aver agito nel rispetto delle leggi marittime.

“Disapprovo quello che dici ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo.” (Evelyn Beatrice Hall, saggio su Voltaire) Home » Israele vìola il diritto di mare: fermata flotilla ben lontana da Gaza, 24 italiani arrestato. Meloni: rilascio immediato Nella missione dei volontari anche pugliesi e lucani Ponte del Primo Maggio: incremento anche del 10 per cento di traffico veicolare al sud Anas, da domani a domenica sospesa la circolazione dei mezzi pesanti Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento....🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Israele vìola il diritto di mare: fermata flotilla ben lontana da Gaza, 24 italiani arrestato. Meloni: rilascio immediato Nella missione dei volontari anche pugliesi e lucani Notizie correlate Flotilla verso Gaza fermata da Israele: 175 attivisti bloccati a CretaQuesta notte 175 attivisti della Global Sumund Flotilla sono stati fermati a largo di Creta. Flotilla, Orfini (Pd): “Da Israele atto criminale, Meloni complice di chi rapisce gli italiani”L'abbordaggio della Global Sumud Flotilla è "un atto di pirateria", dice a Fanpage. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Sanchez: 'Ora sospendere l'accordo Ue-Israele, viola i diritti'; Sanchez: chiederemo all'Ue di sospendere l'accordo con Israele; Attacchi israeliani uccidono diverse persone nel sud del Libano; Israele. Bonelli: governo Meloni pavido dice no alle sanzioni a Israele si schiera con il criminale Netanyahu. #Israele #Gaza Il Ministro della Difesa israeliano, Israel #Katz, ha imposto sanzioni a una campagna il cui scopo è raccogliere fondi per finanziare una flottiglia chiamata Global Sumud Flotilla the Second Mission, organizzata dall'organizzazione terroristic - facebook.com facebook La Spagna chiederà all'Unione Europea di interrompere l'accordo di associazione con Israele per presunte violazioni del diritto internazionale. Lo ha annunciato Pedro Sanchez oggi durante un comizio in Andalusia. "Martedì il governo spagnolo presenterà al x.com