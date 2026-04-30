Israele intercetta le navi della Flotilla dirette a Gaza vicino Creta gli attivisti | È pirateria
Le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, che si dirigevano verso Gaza, sono state intercettate nelle acque vicino a Creta da parte delle forze israeliane. Gli attivisti a bordo hanno denunciato l’intervento come un atto di pirateria. L’operazione ha coinvolto diverse imbarcazioni, senza riportare notizie di incidenti o feriti tra i partecipanti. La vicenda si inserisce in un contesto di tensione tra le autorità israeliane e i sostenitori del convoglio.
La Global Sumud Flotilla, la nuova missione diretta a Gaza per portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese, è stata bloccata da Israele nella serata di mercoledì 29 aprile. Le navi sono state intercettate e abbordate dalla marina israeliana a ovest dell’isola greca di Creta, in acque internazionali. Israele afferma di aver sequestrato circa 50 imbarcazioni con a bordo 400 attivisti, che sono stati arrestati. Gli attivisti denunciano il “rapimento di civili nel mezzo del Mediterraneo” e parlano di un atto di pirateria. Flotilla verso Gaza, blitz di Israele nel Mediterraneo La denuncia degli attivisti La Farnesina chiede informazioni...🔗 Leggi su Virgilio.it
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La #GlobalSumudFlotilla denuncia: "Questa è pirateria". La Marina militare di Israele ha #intercettato la flotta, con gli aiuti umanitari per Gaza, al largo di Creta: 50 le imbarcazioni sequestrate. A bordo ci sono 400 attivisti, informati di essere "in arresto". x.com