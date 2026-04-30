Israele intercetta le navi della Flotilla dirette a Gaza vicino Creta gli attivisti | È pirateria

Le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, che si dirigevano verso Gaza, sono state intercettate nelle acque vicino a Creta da parte delle forze israeliane. Gli attivisti a bordo hanno denunciato l’intervento come un atto di pirateria. L’operazione ha coinvolto diverse imbarcazioni, senza riportare notizie di incidenti o feriti tra i partecipanti. La vicenda si inserisce in un contesto di tensione tra le autorità israeliane e i sostenitori del convoglio.