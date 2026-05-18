La marina israeliana ha intercettato e bloccato le navi della Global Sumud Flotilla al largo di Cipro. Le imbarcazioni sono state individuate in acque internazionali e sono state fermate dalle forze israeliane, che hanno anche proceduto all’arresto delle persone presenti a bordo. La notizia è stata riportata da diversi media, senza ulteriori dettagli sullo stato delle persone o sulle operazioni in corso. La spedizione era partita con l’intento di raggiungere una destinazione nel Mediterraneo.

La marina israeliana sta bloccando le navi della nuova spedizione della Global Sumud Flotilla. Come riportato da varie testate, le ha intercettate in acque internazionali al largo di Cipro, e sta arrestando le persone a bordo. La spedizione è composta da cinquantatré imbarcazioni, ed è salpata il 14 maggio dal porto di Marmaris, in Turchia, per cercare di raggiungere la Striscia di Gaza, rompendo così il blocco navale imposto da Israele. Alla missione hanno preso parte oltre cinquecento attivisti, provenienti da quaranta Paesi diversi, tra i quali l’Italia. Dopo che, il 29 aprile, l’ IDF aveva fermato le barche al largo di Creta, in acque internazionali, la flotta si era spostata sulle coste turche, rimanendo ferma lì per diversi giorni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Israele ha intercettato e bloccato le navi della nuova Global Sumud Flotilla al largo di Cipro

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