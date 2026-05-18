Global Sumud Flotilla Israele abborda le navi dirette a Gaza | il momento del blitz al largo di Cipro
Le forze israeliane hanno intercettato alcune navi che si stavano dirigendo verso Gaza, nel corso di un'operazione avvenuta al largo delle coste di Cipro. Un messaggio pubblicato dal ministero degli Esteri israeliano su X ha dichiarato che non consentiranno alcuna violazione delle restrizioni imposte. La situazione ha portato a un intervento diretto delle forze di sicurezza israeliane, che hanno preso il controllo delle imbarcazioni coinvolte. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni legate alle attività nel Mediterraneo orientale.
Il post su X del ministero degli Esteri dello Stato ebraico: “Non permetteremo alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza”. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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