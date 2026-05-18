Israele abborda la Global Sumud Flotilla Ansia per tre anconetani fermati e portati in una nave prigione
La marina israeliana ha intercettato la Global Sumud Flotilla, una flottiglia di imbarcazioni che si muoveva nel Mediterraneo. Durante l'operazione, tre cittadini provenienti da Ancona sono stati fermati e condotti a bordo di una nave che funge da prigione. La situazione ha generato preoccupazione tra le autorità e le famiglie dei coinvolti. L'intervento si aggiunge a una serie di azioni militari contro le imbarcazioni di questa flottiglia, che si proponeva di portare aiuti e solidarietà nella regione.
ANCONA – Altra operazione della marina israeliana contro le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. L’abbordaggio è avvenuto questa mattina, lunedì 18 maggio 2026, nelle acque internazionali vicino a Cipro. Tanti gli attivisti fermati, tra cui i tre anconetani Marco Montenovi, Vittorio Sergi e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
La marina israeliana intercetta la Global Sumud Flotilla e sale a bordo delle barche
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