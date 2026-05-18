Israele abborda la Global Sumud Flotilla Ansia per tre anconetani fermati e portati in una nave prigione

La marina israeliana ha intercettato la Global Sumud Flotilla, una flottiglia di imbarcazioni che si muoveva nel Mediterraneo. Durante l'operazione, tre cittadini provenienti da Ancona sono stati fermati e condotti a bordo di una nave che funge da prigione. La situazione ha generato preoccupazione tra le autorità e le famiglie dei coinvolti. L'intervento si aggiunge a una serie di azioni militari contro le imbarcazioni di questa flottiglia, che si proponeva di portare aiuti e solidarietà nella regione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui