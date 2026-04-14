Trionfo della Island Motorsport al rally Valle del Sosio | ecco gli equipaggi vittoriosi

Durante il fine settimana, gli equipaggi della Island Motorsport, in collaborazione con la Tempo srl, hanno partecipato al Rally Valle del Sosio, disputato sui percorsi asfaltati del Palermitano. La competizione ha visto la partecipazione di diversi piloti e vetture, con alcuni equipaggi che si sono aggiudicati le prime posizioni nelle varie categorie. La gara si è svolta lungo tracciati impegnativi e tecnici, attirando l’attenzione degli appassionati di rally della zona.

Fine settimana sportivo a dir poco esaltante per gli equipaggi della Island Motorsport (sempre in partnership con la Tempo srl) sui selettivi asfalti del Palermitano, teatro del Rally Valle del Sosio. Partendo dal confronto dedicato alle vetture moderne, giunto alla diciannovesima edizione e.🔗 Leggi su Palermotoday.it Island Motorsport in forze al rally Valle del SosioAlla prestigiosa trasferta in Toscana, in occasione del XVII Rally della Val d’Orcia, si accompagnerà anche un concomitante impegno in terra natia... Leggi anche: Rally del Bardolino, 105 equipaggi al via: è la seconda edizione più partecipata di sempre