Island Motorsport in forze al rally Valle del Sosio
Durante il XVII Rally della Val d’Orcia, che si svolge in Toscana, la squadra Island Motorsport parteciperà alla competizione. Contestualmente, la stessa formazione sarà impegnata in una gara nel proprio territorio di origine. La squadra corre in collaborazione con la Tempo srl e schiererà le proprie vetture in entrambe le manifestazioni. La trasferta toscana rappresenta una delle sfide più importanti della stagione, mentre l’impegno locale si svolgerà nello stesso periodo.
Alla prestigiosa trasferta in Toscana, in occasione del XVII Rally della Val d’Orcia, si accompagnerà anche un concomitante impegno in terra natia per la Island Motorsport (sempre in partnership con la Tempo srl). Il prossimo fine settimana, infatti, la scuderia isolana sarà presente in forze al. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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