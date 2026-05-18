Iride Acque continua a crescere | 3 milioni da Credem e seconda acquisizione in tre anni

Iride Acque ha annunciato un nuovo investimento di tre milioni di euro da parte della banca Credem, segnando così la seconda acquisizione in tre anni. La società, attiva nel trattamento delle acque industriali, ha comunicato questa operazione attraverso un comunicato ufficiale, precisando i dettagli relativi alla transazione. L’azienda ha anche specificato che i fondi saranno utilizzati per sostenere la crescita e lo sviluppo di nuovi progetti nel settore. La notizia è stata diffusa oggi tramite comunicato ufficiale.

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Iride Acque, società specializzata nel trattamento delle acque industriali, annuncia l’investimento di 3 milioni di euro di Credem Euromobiliare Private Asset SGR come partner strategico e finanziario per accelerarne la crescita attraverso un percorso di acquisizioni di realtà complementari e sinergiche. L’operazione, perfezionata contestualmente all’acquisizione di Bieffe Costruzioni, azienda specializzata nella costruzione e manutenzione di impianti per le multiutility, segna un passaggio decisivo nella costruzione di un gruppo industriale strutturato nel settore del trattamento delle acque industriali. Il Gruppo Iride punta ora a superare i 13 milioni di euro di fatturato nel 2026. 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Acea continua a crescere. Investimenti a 302 milioni EssilorLuxottica continua a crescere: +4,1% nei primi tre mesiCome riferito dalla stessa azienda, i risultati di EssilorLuxottica nel primo trimestre 2026 sono stati pari a 7,1 miliardi di euro. Iride Acque continua a crescere. 3 milioni da Credem e seconda acquisizione in tre anniChiusa un’operazione doppia: investimento da Credem Euromobiliare Private Asset SGR e acquisizione di Bieffe Costruzioni, specializzata nella costruzione e manutenzione di impianti per le multiutility ... zeroventiquattro.it Iride Acque, tre milioni di euro per trattare le acque industrialiL'obiettivo è costruire un agglomerato di imprese per rispondere alle esigenze di imprese industriali e multiutility ... startupbusiness.it