Acea continua a crescere Investimenti a 302 milioni

Acea ha annunciato di aver investito 302 milioni di euro nel primo trimestre del 2026, confermando la crescita del gruppo. I conti finanziari sono risultati in linea con gli obiettivi stabiliti dal piano industriale, e la società ha confermato la guidance per l’intero anno. Questi dati arrivano in un periodo di consolidamento dei risultati ottenuti e si riferiscono all’andamento delle attività e degli investimenti effettuati nel primo trimestre.

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Privilegiate reti elettriche e idriche. Utile a 111 milioni. Palermo: "Generiamo valore, confermata la guidance" Conti in crescita e guidance confermata per Acea, che archivia il primo trimestre 2026 con risultati in linea con gli obiettivi fissati dal piano industriale. Nei primi tre mesi dell'anno la multiutility romana ha registrato ricavi per 735 milioni di euro (+1% annuo), un ebitda pro-forma di 342 milioni (+1%), mentre l'utile netto è salito del 13% a 111 milioni. In crescita anche gli investimenti, arrivati a 302 milioni di euro (+15%), concentrati soprattutto sulle reti idriche ed elettriche. A sostenere i risultati è stata soprattutto la performance delle attività regolate, che oggi rappresentano circa il 95% dell'ebitda del gruppo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Acea continua a crescere. Investimenti a 302 milioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Acea da record: utile vola a 481 milioni e investimenti per 1,5 miliardi nel 2025 iliad continua a crescere in Italia: utenti superano 13 milioniNel 2025, il Gruppo iliad conferma per il quarto anno consecutivo una crescita record con con 52 milioni di utenti, confermando la sua leadership tra... Acea continua a crescere. Investimenti a 302 milioniPrivilegiate reti elettriche e idriche. Utile a 111 milioni. Palermo: Generiamo valore, confermata la guidance ... ilgiornale.it Entra nel vivo l’edizione 2026 di Acea Scuola - Educazione Idrica. Un progetto nazionale che continua a crescere e che ha già coinvolto oltre 30.000 studenti in tutta Italia, con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni al valore della risorsa idrica e alla sua x.com Acea, crescita del 15% negli investimenti e utile netto in aumento del 13%Acea ha annunciato una crescita del 15% degli investimenti nel primo trimestre, con un focus sui business regolati. L’utile netto è aumentato del 13%, mentre l’ebitda pro-forma ha segnato un increment ... borse.it