Negoziati Usa-Iran Axios | Il viaggio di Vance in Pakistan rinviato a tempo indeterminato Teheran non parteciperà ai colloqui – La diretta

Il 53° giorno di conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, il vicepresidente degli Stati Uniti doveva recarsi a Islamabad per riprendere i negoziati con l’Iran. Tuttavia, Axios riferisce che il viaggio di Vance in Pakistan è stato rinviato a tempo indeterminato. Nel frattempo, Teheran ha comunicato che non parteciperà ai colloqui previsti. La visita era programmata per l’ultimo giorno dell’ultimatum di Donald Trump agli ayatollah.

Nel 53esimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance era atteso a Islamabad per riprendere i negoziati nell’ultimo giorno dell’ultimatum di Donald Trump agli ayatollah. Tuttavia, nelle ultime ore, il viaggio e i colloqui risultano in bilico o sospesi. Intanto alcune compagnie aeree hanno cominciato ad aumentare i prezzi dei biglietti per i rincari del cherosene. E il presidente Usa sostiene che i siti nucleari di Teheran sono ormai quasi completamente distrutti ed è difficile riesumarli. Intanto in America prede piede una teoria del complotto che ritiene falso l ‘attentato che ha subito Trump in Pennsylvania: tra i Maga ora si pensa che servisse a far vincere le elezioni al tycoon per poter scatenare la guerra.🔗 Leggi su Open.online

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