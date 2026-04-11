Pakistan e USA | il ritorno del mediatore tra Washington e Teheran

Negli ultimi mesi, il governo di Islamabad ha ripreso a svolgere un ruolo di mediazione tra gli Stati Uniti e l’Iran, cercando di facilitare i dialoghi tra le due parti. La diplomazia pakistana si è concentrata nel mantenere aperti i canali di comunicazione, in un momento caratterizzato da tensioni crescenti nella regione. La presenza di rappresentanti ufficiali di entrambe le nazioni si è verificata in incontri e consultazioni condotte nel territorio pakistano.

Islamabad ha ripreso un ruolo di primo piano nel diplomatico internazionale, agendo come ponte tra gli Stati Uniti e l’Iran per gestire le attuali tensioni regionali. Questo ritorno all’intermediazione politica richiama una serie di dinamiche storiche legate alla gestione degli alleati asiatici da parte di Washington, segnate da scelte strategiche che negli anni Sessanta spostarono gli equilibri di potere nell’Asia meridionale. Il cambio di rotta che isolò il partner anticomunista. Negli anni Cinquanta, la strategia americana in Asia era focalizzata sulla creazione di una cintura difensiva contro il comunismo, nota come northern tier. Sotto la guida di Eisenhower, il Pakistan fu identificato come il pilastro fondamentale di questo sistema grazie alla sua posizione geografica e alla solidità ideologica dei suoi vertici militari. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pakistan e USA: il ritorno del mediatore tra Washington e Teheran Leggi anche: Pakistan: "Presto ospiteremo colloqui tra Teheran e Washington" Il Pakistan è il mediatore ideale per Teheran. Da Polenza spiega perchéVenerdì prossimo a Islamabad è previsto il primo round di trattative per la pace, alla presenza del vicepresidente americano JD Vance e degli inviati... Argomenti più discussi: Trump minaccia l'ecatombe, poi ferma l'attacco per 2 settimane: Trattiamo, ma Hormuz va riaperto; Guerra Iran-Usa, cosa sapere sui negoziati in Pakistan; Attesa per i negoziati Usa-Iran in Pakistan, nuove minacce di Trump; Tra pakistani e talebani, Iran e Usa. La Cina accelera la diplomazia mediorientale (di M. Lupis). Oggi in Pakistan i colloqui per un cessate il fuoco tra Iran e Usa - facebook.com facebook L’ora dei colloqui in Pakistan Trump non si smentisce: accordo o colpiamo, “sono vivi solo per negoziare” @dafrattini, @Corriere x.com