Iran Trump posta la foto degli attacchi Israele | armi Usa arrivate – La diretta

Nel corso dell’ottantesimo giorno del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato su Truth una mappa che mostra frecce dirette verso l’Iran. Nel frattempo, Israele ha comunicato di aver ricevuto armi dagli Stati Uniti, senza fornire dettagli aggiuntivi. La situazione si sviluppa mentre le tensioni tra le parti coinvolte continuano a crescere, con aggiornamenti che arrivano sui vari canali di informazione.

Nell’ottantesimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha condiviso su Truth una mappa con frecce che puntano verso l’Iran. Il presidente ha anche visto i suoi consiglieri per la sicurezza subito dopo il ritorno dalla Cina. Intanto Israele fa sapere che alcune armi Usa provenienti dalla Germania sono arrivate nel paese in vista di una possibile ripresa degli attacchi. E il prezzo del gas torna a salire. Tre petroliere iraniane sono state aggiunte alla capacità di stoccaggio dell’Iran dopo aver superato il blocco navale statunitense nello Stretto di Hormuz, si legge in un rapporto... 🔗 Leggi su Open.online

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URGENTE: ATTACCO DI ISRAELE ALLIRAN | USA IN GUERRA

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