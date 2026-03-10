Guerra in Iran Netanyhau | Il lavoro non è finito Teheran minaccia Trump Minato lo stretto di Hormuz | giallo della petroliera

Il primo ministro israeliano ha dichiarato che il lavoro in Iran non è ancora concluso, mentre Teheran ha rivolto minacce all'amministrazione Trump. Intanto, lo stretto di Hormuz è stato minato e una petroliera sta facendo parlare di sé a causa di un allarme giallo. La situazione resta tesa e senza segnali di de-escalation.