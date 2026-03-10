Guerra in Iran Netanyhau | Il lavoro non è finito Teheran minaccia Trump Minato lo stretto di Hormuz | giallo della petroliera
Il primo ministro israeliano ha dichiarato che il lavoro in Iran non è ancora concluso, mentre Teheran ha rivolto minacce all'amministrazione Trump. Intanto, lo stretto di Hormuz è stato minato e una petroliera sta facendo parlare di sé a causa di un allarme giallo. La situazione resta tesa e senza segnali di de-escalation.
WASHINGTON – Dall’Iran arrivano minacce di morte per Donald Trump. Forse la risposta alle dichiarazioni di voler far fuori la nuova Guida suprema, Mojtaba Khamenei. Intanto Netanyhau insiste: “Con l’Iran non abbiamo ancora finito”. Volendo così stroncare sul nascere le speranze della comunità internazionale dopo l’ultima uscita di Donald Trump che, parlando di una guerra “praticamente conclusa”, aveva provocato ricadute positive sulle borse ed i listini del petrolio. Le affermazioni del tycoon sono state ricalibrate anche dal capo del Pentagono Peter Hegseth, secondo cui le ostilità non cesseranno finché “il nemico non sarà definitivamente sconfitto”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Iran, Trump: “Se Teheran ha minato Stretto di Hormuz, conseguenze mai viste prima”(Adnkronos) – L'Iran ha iniziato a minare lo Stretto di Hormuz e Donald Trump promette una risposta devastante degli Stati Uniti.
Iran, il Pentagono: «Oggi gli attacchi più duri». Starmer sente Merz e Meloni: «Al lavoro per difendere le navi nello stretto di Hormuz». E Teheran minaccia Trump | Borse in positivo, giù il petrolio Il capo del Pentagono Hegseth: «Oggi la giornata più pesante di attacchi, non ci fermeremo finché il nemico sarà sconfitto».
Conflitto in Iran, Sanchez risponde a Trump: “La Spagna dice no alla guerra”
Temi più discussi: Iran, una guerra voluta da Trump seguendo l’agenda Netanyahu; Iran: la scommessa di Netanyahu; Iran, l’escalation e l’azzardo feroce di Trump e Netanyahu; L’illusione della guerra-lampo: perché Trump e Netanyahu sono rimasti prigionieri dell’Iran.
Guerra in Iran, la diretta | Netanyahu: gli stiamo rompendo le ossa ma il lavoro non è ancora finitoUndicesimo giorno di guerra in Medio Oriente. Le vittime in Iran salgono a 1.255, con oltre 12 mila feriti. Giù il petrolio, rimbalzano le borse ... milanofinanza.it
Iran, Netanyahu scopre le carte: Guerra senza compromessi. E parla di piano con molte sorprese per il cambio di regimeNetanyahu rilancia la guerra contro l’Iran, parla di cambio di regime, minaccia i Pasdaran e attacca i leader occidentali ... affaritaliani.it
All'undicesimo giorno di guerra con l'Iran, Stati Uniti e Israele hanno continuato a bombardare Teheran. Circolano sui social i video condivisi dalla Società della Mezzaluna Rossa iraniana che mostrano i danni causati agli edifici e i soccorsi al lavoro nella capi facebook
