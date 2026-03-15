Iran i Pasdaran giurano vendetta | Braccheremo e uccideremo Netanyahu Trump frena sulla tregua e chiama gli alleati a Hormuz – La diretta

Nel sedicesimo giorno di conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, si registrano nuove tensioni con l’attacco statunitense all’isola di Kharg, considerata il principale centro del petrolio di Teheran. I Pasdaran iraniani hanno annunciato di voler vendicare l’attacco, promettendo di braccherare e uccidere Netanyahu. Nel frattempo, l’amministrazione americana ha deciso di frenare sulla tregua, convocando gli alleati per discutere sulla situazione nello stretto di Hormuz.

Nel sedicesimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran, si fanno i conti con l’attacco statunitense sull’ isola di Kharg, cioè l’hub più importante del petrolio di Teheran. Il Pentagono rivendica la distruzione di 90 obiettivi militari ma la tensione si sposta ora sullo Stretto di Hormuz, dove Donald Trump sollecita una coalizione internazionale che vede però la Francia sfilarsi apertamente. Mentre il regime iraniano minaccia ritorsioni dirette contro i porti degli Emirati e i terminal petroliferi dell’area, il fronte nord si infiamma con Israele ormai pronto all’invasione del Libano per neutralizzare Hezbollah. Il presidente Usa non è pronto a un accordo, nonostante la disponibilità di Teheran: «I termini non sono ancora abbastanza buoni. 🔗 Leggi su Open.online

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