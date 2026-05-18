Le trattative tra gli Stati Uniti e l'Iran sono ferme, senza segnali di progresso. Secondo fonti americane, se non ci sarà un cambio di posizione da parte di Teheran, le parti potrebbero optare per azioni militari. L'assenza di un accordo si traduce in un aumento delle tensioni tra le due nazioni, alimentando il rischio di un possibile scontro armato. La situazione rimane critica, con le diplomazie che cercano di trovare una soluzione prima di un'escalation.

Il mancato arrivo di un accordo fra Usa e Iran riaccende sempre di più la possibilità di ritorno allo scontro. La proposta aggiornata presentata da Teheran, infatti, è stata considerata insufficiente per raggiungere un'intesa da parte di Washington, un cui funzionario ha fatto sapere che in caso di stallo gli Usa saranno costretti a portare avanti i negoziati "con le bombe". La formula avanzata dall'Iran presenta maggiori rassicurazioni sull'impegno a non sviluppare armi nucleari, ma non contiene dettagli concreti sulla sospensione del progetto, sull'arricchimento dell'uranio e sulla consegna delle attuali scorte di uranio arricchito. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, stallo nelle trattative. Fonte Usa: "O cambia posizione o negoziamo con le bombe"

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Usa-Iran, Per Iran trattative solo dopo che gli Usa rimuovono il blocco

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