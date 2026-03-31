Un funzionario ha dichiarato che i colloqui con l'Iran sono in corso e si svolgono in modo attivo, con progressi evidenti. Ha inoltre affermato di aver parlato con diversi interlocutori di rilievo, sottolineando che, per ora, le trattative si svolgono in un clima di tensione e con l’uso di strumenti militari. Le discussioni proseguono senza dettagli sui contenuti specifici delle negoziazioni.

“Avendo parlato con Steve Witkoff, Jared Kushner, Marco Rubio e molti altri, posso dire che i colloqui sono molto concreti, sono attivi e stanno guadagnando terreno. E lo apprezziamo. Preferiremmo di gran lunga raggiungere un accordo. Se l’ Iran fosse disposto a rinunciare al materiale bellico in suo possesso e alle sue ambizioni. Non vogliamo dover ricorrere a mezzi militari più consistenti del necessario. Ma non intendevo scherzare quando ho detto che nel frattempo avremmo negoziato con le bombe. Il nostro compito è quello di costringere l’Iran a rendersi conto che questo nuovo regime si troverebbe in una posizione migliore se accettasse un accordo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Hegseth: "Colloqui attivi e concreti, per ora negoziamo con le bombe"

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