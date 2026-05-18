L’Occidente discute di inflazione, spread e monopattini elettrici. In Iran, invece, pare abbiano deciso di reinventare “Affari Tuoi”, sostituendo i pacchi con le taglie internazionali. Cinquanta milioni di euro per Donald Trump, altri cinquanta per Benjamin Netanyahu: più che un disegno di legge, sembra la sceneggiatura scartata di una serie Netflix scritta dopo tre notti senza dormire. La notizia, rilanciata dalla tv di Stato iraniana, ha il pregio della sincerità brutale: niente diplomazia, niente giri di parole, niente comunicati pieni di “profonda preoccupazione”. Qui si mette direttamente il prezzo sulla testa degli avversari politici, come nel Far West, ma con meno cavalli e più propaganda. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Iran, il reality della geopolitica: 50 milioni per chi uccide Trump e altri 50 per chi uccide Netanyahu. Quando il Medio Oriente fa il gioco delle taglie

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Iran, cosa sta succedendo: le proteste e la situazione geopolitica per chi ne sa poco

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