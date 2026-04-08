Trump dazi 50% a chi arma l’Iran | il nodo legale della sfida

Un nuovo provvedimento annunciato dall’amministrazione americana prevede l’imposizione di dazi del 50% su tutti i prodotti provenienti da paesi che forniscono armamenti all’Iran. La decisione entrerà in vigore immediatamente e senza eccezioni e mira a limitare il sostegno militare a Teheran. La misura rappresenta una risposta alle forniture di equipaggiamento militare all’Iran da parte di altre nazioni.

Donald Trump ha annunciato l’intenzione di applicare dazi del 50% su ogni prodotto venduto agli Stati Uniti da qualsiasi nazione che fornisca equipaggiamento militare all’Iran, una misura che entrerà in vigore immediatamente e senza alcuna deroga. L’annuncio è arrivato attraverso un messaggio pubblicato dal presidente su Truth Social. La decisione colpisce indiscriminatamente tutte le merci esportate verso gli USA dai paesi coinvolti nella fornitura di armamenti al regime iraniano. Questa mossa arriva a poche ore dalla comunicazione di una tregua con l’Iran della durata di due settimane. Il capo dello Stato ha descritto questo momento come un passo fondamentale per raggiungere la pace globale e mettere fine ai conflitti in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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