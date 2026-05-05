Giornata mondiale contro l’ipertensione | screening gratuiti a Mesagne
Sabato 9 maggio a Mesagne si svolgerà un evento in occasione della ventiduesima Giornata mondiale contro l’ipertensione arteriosa, promossa dalla Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa. Durante la giornata saranno offerti screening gratuiti per la misurazione della pressione arteriosa, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla prevenzione e la diagnosi precoce di questa condizione. L’iniziativa si svolgerà in un luogo pubblico della città, con sessioni di consulenza aperte a tutti i cittadini interessati.
In occasione della ventiduesima Giornata mondiale contro l’ipertensione arteriosa, promossa dalla Siia (Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa), sabato 9 maggio si terrà a Mesagne un evento dedicato alla prevenzione, alla diagnosi precoce e all’informazione sui rischi legati a questa.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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