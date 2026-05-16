Ipertensione arteriosa in aumento tra i giovani | controlli gratuiti a Borgo Roma

Sabato 16 maggio, i medici dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona saranno presenti nell’atrio del Policlinico di Borgo Roma per offrire controlli gratuiti della pressione arteriosa. L’iniziativa mira a sensibilizzare sulla crescente diffusione dell’ipertensione tra i giovani, un fenomeno che sta registrando un aumento negli ultimi anni. Durante l’evento, chi lo desidera potrà sottoporsi a misurazioni senza dover prenotare o sostenere costi, con l’obiettivo di individuare eventuali casi di pressione alta.

Sabato 16 maggio, i medici dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona sono presenti nell’atrio del Policlinico di Borgo Roma per la misurazione gratuita della pressione arteriosa. Dalle 9 alle 13, allo stand vengono dati anche consigli di prevenzione e corretti stili di vita.Sono. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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S2|E9 Why We Need to Talk to Our Children About Blood Pressure

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