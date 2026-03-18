Giulia Stabile, ex concorrente di Amici e ballerina professionista, ha recentemente fatto il suo debutto nel corpo di ballo di Rosalia, cantante spagnola. Dopo aver conquistato il pubblico nel talent show, ha intrapreso questa nuova esperienza artistica a livello internazionale, portando avanti la sua carriera tra performance e collaborazioni nel mondo della musica e della danza.

La “piccola” Giulia Stabile, ex concorrente di Amici ed ex ballerina professionista del talent di Maria De Filippi quest’anno non sarà nel programma, e la giustificazione è più che valida: a marzo 2026 è entrata ufficialmente a far parte del corpo di ballo di Rosalía per il suo nuovo tour mondiale del 2026. Giulia ha già debuttato nelle prime date europee, realizzando quello che lei stessa definiva un “sogno nel cassetto”. Come darle torto? Davvero un traguardo importante lei, che nel 2021 aveva già stabilito un primo record: quello di prima ballerina donna a vincere il talent show Amici di Maria De Filippi. Giulia, dopo aver vinto Amici nel 2021, aveva scelto di restare come ballerina professionista, diventando un punto di riferimento importante, complice la sua bravura e dolcezza, per i nuovi allievi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Giulia Stabile ha spiccato il volo: da Amici al corpo di ballo di Rosalia

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