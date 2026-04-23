Durante uno show, Giulia Stabile ha dichiarato di aver avuto una frequentazione con un cantante più grande. La ballerina ha scelto di condividere questa informazione senza specificare il nome dell'artista, lasciando il pubblico senza dettagli precisi. La notizia ha attirato l’attenzione sui media, che hanno iniziato a speculare sulla possibile relazione. La rivelazione ha generato discussioni tra i fan, ma nessun’altra conferma ufficiale è stata rilasciata.

Una confessione che lascia sconvolto il web e i media. Giulia Stabileè attualmente impegnata nel corpo di ballo del tour mondiale di Rosalia e proprio durante lo show ad Amsterdam della cantante ha rivelato un segreto. Il gossip parlava diun’omissione o forse di una vera e propria bugia e il soggetto era un cantante più grande. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei social e in tanti sono stati a commentarla ipotizzando l’uomo misterioso: tra i nomi spunterebbe quello di Irama Giulia Stabileè la ballerina vincitrice della 20esima edizione di Amici e attualmente è anche conduttrice di Tu si que vales. L’artista, impegnata nel tour di Rosalia essendo parte del corpo di ballo, ha rivelato davanti a migliaia di persone un segreto sulla sua vita sentimentale.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Giulia Stabile e Irama hanno avuto un flirt?

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