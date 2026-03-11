Al Teatro di Documenti la fin di vita si fa meta-teatro

Da ezrome.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva a Roma Gobee.bike, il nuovo servizio di bike sharing a flusso libero Cosa: Lo spettacolo teatrale Quando verrà la fin di vita (e questa storia è già finita?) di Stefania Porrino. Dove e Quando: Teatro di Documenti, Roma (Testaccio), dal 13 al 22 marzo 2026. Perché: Un’opera che fonde atmosfere noir e riflessione filosofica, arricchita da un incontro speciale con Dacia Maraini. Il sipario del suggestivo Teatro di Documenti si apre su una narrazione densa di mistero e introspezione. Dal 13 al 22 marzo, la scena romana ospita Quando verrà la fin di vita (e questa storia è già finita?), l’ultima fatica letteraria e registica di Stefania Porrino. 🔗 Leggi su Ezrome.it

al teatro di documenti la fin di vita si fa meta teatro
© Ezrome.it - Al Teatro di Documenti la fin di vita si fa meta-teatro

Articoli correlati

“Purgatorio” in scena al Teatro di Documenti di Roma: teatro, arte e verità nel memoir di Ilaria PalombaDebutta al Teatro di Documenti lo spettacolo “Purgatorio”, trasposizione teatrale dell’omonimo libro di Ilaria Palomba, una delle voci più intense e...

La Fenice: arte e rinascita al Teatro di DocumentiCosa: Lo spettacolo “La Fenice”, una performance che intreccia recitazione e danza.

Chi era Davvero Rossini La Storia che Nessuno Ti Ha Raccontato

Video Chi era Davvero Rossini La Storia che Nessuno Ti Ha Raccontato

Altri aggiornamenti su Al Teatro di Documenti la fin di vita...

Temi più discussi: 8 Marzo e teatro al femminile: La Fenice fra prosa e danza al Teatro di Documenti; Albanova, per un pugno di biglietti di Benito Martino al Teatro di Documenti; La Fenice, prezioso evento al Teatro di Documenti; La Fenice: arte e rinascita al Teatro di Documenti.

Quando verrà la fin di vita (e questa storia è già finita?) al Teatro di Documenti dal 13 al 22 marzopoliticamentecorretto.com - Quando verrà la fin di vita (e questa storia è già finita?) al Teatro di Documenti dal 13 al 22 marzo ... politicamentecorretto.com

teatro di documenti al teatro di documenti‘Inferno – Nel cuore della selva’ al Teatro di DocumentiIn scena a Roma dal 5 al 7 marzo Riceviamo e pubblichiamo. ‘Inferno – Nel cuore della selva’, in scena al Teatro di Documenti di Roma dal 5 al 7 marzo, attinge a pieno titolo a quel meraviglioso immag ... expartibus.it

Trova facilmente notizie e video collegati.