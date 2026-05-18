Internazionali BNL di Roma Binaghi furioso contro Sky | Tv8 ha fatto ascolti dimezzati rispetto a quelli su Rai 1 nel 2025

Da ilgiornaleditalia.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante gli Internazionali BNL di Roma, il presidente del torneo ha espresso pubblicamente il suo disappunto nei confronti di Sky, sottolineando che la copertura trasmessa da Tv8 ha registrato ascolti dimezzati rispetto a quelli ottenuti su Rai 1 nel 2025. Binaghi ha continuato a criticare la piattaforma televisiva, affermando che ci sarebbero state differenze sostanziali nelle performance di audience tra le due emittenti. La discussione si è focalizzata sui dati di ascolto e sulla qualità della trasmissione.

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Binaghi continua ad avere il dente avvelenato contro Sky, che a suo dire lo avrebbe, appunto turlupinato, “e in futuro non permetteremo più che Sinner vada in onda su canali non visti in Italia (fa riferimento a Tv8, ndr)" Angelo Binaghi, presidente della Federazione italiana tennis e padel,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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