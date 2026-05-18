Internazionali BNL di Roma Binaghi furioso contro Sky | Tv8 ha fatto ascolti dimezzati rispetto a quelli su Rai 1 nel 2025

Durante gli Internazionali BNL di Roma, il presidente del torneo ha espresso pubblicamente il suo disappunto nei confronti di Sky, sottolineando che la copertura trasmessa da Tv8 ha registrato ascolti dimezzati rispetto a quelli ottenuti su Rai 1 nel 2025. Binaghi ha continuato a criticare la piattaforma televisiva, affermando che ci sarebbero state differenze sostanziali nelle performance di audience tra le due emittenti. La discussione si è focalizzata sui dati di ascolto e sulla qualità della trasmissione.

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