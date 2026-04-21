Tennis | tutte le partite Internazionali BNL Italia 2026 su Sky Sport e un match al giorno su TV8

Dal 6 al 17 maggio si svolgono gli Internazionali BNL Italia 2026 di tennis a Roma. Tutti gli incontri verranno trasmessi in diretta integrale su Sky Sport, con un match ogni giorno. Inoltre, una partita al giorno sarà visibile anche su TV8. L’evento riunisce diversi tennisti professionisti e si svolge nel consueto impianto della capitale. La copertura televisiva permette agli appassionati di seguire tutte le fasi del torneo.

Da mercoledì 6 maggio tutte le partite degli Internazionali BNL d’Italia 2026 saranno su Sky Sport, in streaming su NOW con una novità: una partita al giorno del torneo maschile sulla terra rossa di Roma sarà in diretta in chiaro anche su TV8. Dalla prima giornata e fino all’ultima sfida del 17 maggio, alla copertura integrale su Sky Sport si aggiungerà così quella di TV8: una scelta che testimonia la volontà di rendere accessibile al grande pubblico eventi di assoluto prestigio, amplificandone la visibilità. La qualità del racconto di Sky Sport sarà quindi disponibile anche sul canale free to air, dopo il successo di ascolti delle finali di Monte Carlo e, ancor prima, dell’edizione 2025 di Wimbledon.🔗 Leggi su Digital-news.it

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