SKY RISPONDE PICCHE A RAI E MEDIASET | INTERNAZIONALI DI ROMA TRA PAY E TV8

Da mercoledì 6 maggio, tutte le partite degli Internazionali BNL d’Italia 2026 saranno trasmesse sia su Sky Sport, a pagamento, sia su TV8, in chiaro. La decisione riguarda le gare del torneo, organizzato nel mese di maggio di quest'anno. La mossa segue una risposta di Sky alle offerte di Rai e Mediaset, che trasmetteranno alcune partite in modo gratuito. La copertura si concentrerà sull'intera durata della competizione.

Da mercoledì 6 maggio tutte le partite degli Internazionali BNL d’Italia 2026 saranno su Sky Sport a pagamento e su TV8 in chiaro. Zero match ceduti a Rai e Mediaset. Si parlava di trattative in corso con la Tv di Stato e Cologno Monzese che puntavano a qualche match in chiaro ma così non sarà. Sky non cederà nessuna partita di Sinner & company. La novità principale, annuncia Sky, è una partita al giorno del torneo maschile sulla terra rossa di Roma in diretta in chiaro anche su TV8. Dalla prima giornata e fino all’ultima sfida del 17 maggio, alla copertura integrale su Sky Sport si aggiungerà così quella di TV8: una scelta che testimonia la volontà di rendere accessibile al grande pubblico eventi di prestigio, dopo il successo di ascolti delle finali di Montecarlo e, ancor prima, dell’edizione 2025 di Wimbledon.🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - SKY RISPONDE PICCHE A RAI E MEDIASET: INTERNAZIONALI DI ROMA TRA PAY E TV8 Notizie correlate Internazionali d’Italia 2026, niente Rai: Sky punta su Tv8 per il torneo in chiaroGli Internazionali d’Italia 2026 non saranno più visibili sulla Rai, che perde un altro evento di primo piano dopo le ATP Finals. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: SKY RISPONDE PICCHE A RAI E MEDIASET: INTERNAZIONALI DI ROMA TRA PAY E TV8; MADRE TERRA: CINZIA TH TORRINI TORNA SU CANALE 5 DOPO ELISA DI RIVOMBROSA.