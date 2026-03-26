Il club di Barcellona sta spingendo per acquistare il difensore dall’Inter, con un incontro tra l’agente e i dirigenti del team. L’Inter ha stabilito un prezzo tra i 70 e gli 80 milioni di euro per la cessione del calciatore. La trattativa è in corso e si attendono sviluppi nei prossimi giorni.

Una volta Steph Curry, illuminandosi al solo pronunciare "tiki-taka", spiegò quanto il Barcellona di Guardiola avesse ispirato i Golden State Warriors, lanciati poi grazie anche a quella filosofia verso quattro titoli Nba in otto anni tra il 2014 e il 2022. Un filo indiretto e non rosso ma che collega in qualche modo Alessandro Bastoni al suo idolo extra calcistico e al club che ha posato i suoi occhioni blaugrana su di lui. Più passano i giorni e più il difensore si conferma l’obiettivo numero uno del Barça. Dall’Inter non c’è una chiusura netta ma allo stesso tempo la società resta ferma su un punto, determinante: quello economico. Per prendere il difensore di Casalmaggiore, con uno stipendio attuale da oltre 5 milioni netti, servono tra i 70 e gli 80 milioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Barcellona in pressing sull'Inter per Bastoni. E i nerazzurri fissano il prezzo

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