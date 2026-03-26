Mercato Inter il Barcellona vuole Bastoni? I nerazzurri fissano un prezzo altissimo! I dettagli e le voci su Gerard Martin

Sul mercato dell’Inter, il Barcellona ha manifestato interesse per il difensore Bastoni. La società nerazzurra ha stabilito un prezzo molto elevato per la cessione del calciatore. Le trattative tra le due squadre sono ancora in corso, mentre si fanno sempre più insistenti le voci riguardanti anche altre possibili operazioni di mercato.

Inter News 24 Mercato Inter, il Barcellona insiste per Bastoni e il club nerazzurro fissa un prezzo altissimo: ecco tutti i dettagli. Il Barcellona ha rotto gli indugi e ha messo nel mirino Alessandro Bastoni. Il difensore dell’ Inter, pilastro della retroguardia di Cristian Chivu, è diventato l’obiettivo prioritario del club blaugrana per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nonostante il legame viscerale con i colori nerazzurri, la società di viale della Liberazione non ha chiuso totalmente le porte, ma ha stabilito una valutazione da top player assoluto. Per strappare il centrale di Casalmaggiore all’Inter servirà una cifra compresa tra i 70 e gli 80 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com

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