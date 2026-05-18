Inter scoppia un incendio in Piazza Duomo | i vigili del fuoco intervengo su una terrazza | Video
Durante la celebrazione per la vittoria dello scudetto dell’Inter, si è verificato un incendio su una terrazza situata sopra un edificio in Piazza Duomo. Le fiamme sono divampate nella zona che ospita il negozio di abbigliamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incidente. La polizia ha delimitato l’area interessata e sta svolgendo i rilievi del caso.
Un incendio è scoppiato sopra piazza Duomo durante la festa per lo scudetto dell'Inter. Le fiamme sono divampate sulla terrazza sopra l'edificio che ospita il negozio di H&M. L'origini del rogo è verosimilmente dovuta ai tantissimi fuochi d'artificio sparata dai tifosi nerazzurri per celebrare l'arrivo del pullman con la squadra. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per spegnere subito il rogo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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