Inter scoppia un incendio in Piazza Duomo | i vigili del fuoco intervengo su una terrazza | Video

Durante la celebrazione per la vittoria dello scudetto dell’Inter, si è verificato un incendio su una terrazza situata sopra un edificio in Piazza Duomo. Le fiamme sono divampate nella zona che ospita il negozio di abbigliamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incidente. La polizia ha delimitato l’area interessata e sta svolgendo i rilievi del caso.

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