Scoppia un incendio nel garage | i Vigili del Fuoco evitano l' estensione delle fiamme

Nel primo pomeriggio di domenica si è sviluppato un incendio in un garage situato in via Cesena, nel territorio comunale di Longiano. I Vigili del Fuoco sono intervenuti rapidamente sul posto per spegnere le fiamme e prevenire che si estendessero alle strutture vicine. Le operazioni di spegnimento sono durate circa un'ora, senza che ci siano stati feriti o danni alle abitazioni circostanti.

