L'Inter ha deciso di interrompere anticipatamente gli allenamenti e ha fatto svuotare la Pinetina prima della partita contro il Bologna. Tra i nazionali, alcuni partiranno già martedì per il Mondiale, mentre Lautaro Martinez rimarrà a disposizione della squadra. La squadra si sta preparando alla sfida di campionato, con alcuni giocatori in partenza e altri che continuano a lavorare con il resto del gruppo. La situazione di mercato e le convocazioni nazionali influenzano il calendario delle sessioni di allenamento.

Inter News 24 Inter, dopo la conquista del Double, molti nazionali in partenza per il Mondiale lasceranno Milano già martedì, ma Lautaro prenota il posto. I nerazzurri sono attesi dall’ultimo sforzo stagionale ma molti calciatori impegnati al Mondiale avranno la possibilità di partire già martedì. L’ Inter ha chiuso una stagione trionfale, conquistando campionato e Coppa Italia, un double che proprietà, dirigenza e calciatori hanno festeggiato senza risparmiarsi. Obiettivi conseguiti prima del finale di stagione, peculiarità che ha consentito a Chivu di poter gestire il gruppo con la massima serenità, senza forzare sul recupero degli infortunati e garantendo al gruppo dei partenti per il mondiale un recupero fisiologico. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter, rompete le righe anticipato: Chivu svuota la Pinetina prima del Bologna. Ma Lautaro ci sarà

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