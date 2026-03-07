Milan Inter Lautaro Martinez ci sarà! Chivu lo ha aggregato al gruppo nonostante l’indisponibilità | il motivo

Lautaro Martinez è stato aggregato al gruppo dalla squadra di Milan Inter, nonostante sia indisponibile. Chivu ha deciso di includerlo tra i giocatori presenti in allenamento per offrire supporto ai compagni. La sua presenza nel gruppo, anche se non giocante, è stata confermata dalla società. La partita si avvicina e il suo ruolo rimane ancora da definire.

Inter News 24 Milan Inter, Lautaro Martinez ci sarà! Chivu lo ha aggregato al gruppo nonostante l’indisponibilità per dare supporto ai compagni. Con le condizioni di Marcus Thuram ancora incerte e il suo recupero molto difficile, la coppia titolare per l’Inter nel derby contro il Milan sembra ormai essere quella composta da Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny, due bomber di riserva che mai avrebbero immaginato di partire insieme dal primo minuto in una partita così importante. Thuram proverà comunque a essere presente in panchina, ma al momento appare molto complesso un suo recupero in vista del match di domani. Cristian Chivu, comunque, ha deciso di aggregare al gruppo Lautaro Martinez, pur essendo sicuro che l’attaccante argentino non sarà in grado di giocare, poiché il suo recupero è fissato per dopo la sosta. 🔗 Leggi su Internews24.com

Temi più discussi: Milan-Inter: chi manca, chi c'è, chi è a rischio. Il bollettino a -4 dal derby; Milan-Inter: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Inter, le news di formazione verso il derby: un dubbio per Chivu; Inter, quando torna Lautaro Martinez? Il rientro non è lontano, il Toro ha fissato l'obiettivo.

Probabili formazioni Milan-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Thuram, Lautaro Martinez, Pulisic, Nkunku, Bonny, Gabbia e BartesaghiMilano trepida per la seconda stracittadina stagionale tra il Milan e l'Inter, di nuovo di fronte dopo l'1-0 ottenuto dai rossoneri all'andata: le scelte di formazione di Allegri e Chivu. goal.com

Milan-Inter: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie AL'Inter si prepara al derby che può rappresentare un crocevia decisivo nella corsa allo scudetto. Domenica sera a San Siro, contro il Milan padrone di casa, una vittoria permetterebbe ai nerazzurri di ... tuttosport.com

#MilanInter, -1 al derby: due dubbi per #Allegri, #Thuram preoccupa #Chivu. Le dichiarazioni della vigilia e le ultime sulle formazioni x.com

