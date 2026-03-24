In casa Inter si è diffusa preoccupazione per le condizioni di Zielinski, che nelle ultime ore non ha partecipato all’allenamento con la nazionale polacca. Il centrocampista non si è unito ai compagni per prepararsi alla semifinale dei playoff mondiali contro l’Albania, prevista per giovedì. La sua assenza ha generato interrogativi sulla sua disponibilità futura.

Nelle scorse ore in casa Inter è scattato l’allarme Zielinski, ieri non allenatosi coi compagni della Polonia, attesa giovedì dall’Albania nella semifinale dei playoff Mondiale. Il centrocampista polacco ha lavorato soltanto in palestra, ma stando a ‘Interlive.it’ soltanto a scopo precauzionale visto che veniva dalla partita in casa della Fiorentina andata in scena al ‘Franchi’ domenica sera. Al momento, dunque, il classe ’94 non risulta avere alcun problema fisico, come invece era stato ipotizzato nelle ore passate. Tanto che ad oggi non è a rischio la sua presenza nella gara casalinga contro l’Albania del 26 marzo. Dopo una prima annata assai deludente, Zielinski si è ritagliato un posto di primo piano nello scacchiere tattico di Chivu. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Inter, ‘allarme’ infortunio Zielinski: ecco come stanno le cose

Articoli correlati

Ritorno all’Inter di Onana: ecco come stanno le coseIl portiere camerunese ha giocato in nerazzurro per una sola stagione, raggiungendo la finale di Champions League di Istanbul persa poi contro il...

Provedel e i rumors sull’Inter: ecco come stanno le cose | CMIl portiere difende la porta della Lazio dal 2022: il suo contratto scade tra un anno e mezzo La Lazio è nel pieno di una bufera tra giocatori che...

Tutto quello che riguarda Inter 'allarme' infortunio Zielinski...

Zielinski si allena a parte con la Polonia: ecco cos’è successoLe ultime Inter news su Piotr Zielinski dal ritiro della Polonia: allenamento a parte in palestra, ma non è a rischio contro l'Albania ... interlive.it

Inter decimata dagli infortuni dopo il Bodo: contro il Lecce rischia di dover inventare il centrocampoL’Inter rischia di dover inventare il centrocampo contro il Lecce a causa di alcuni infortuni e acciacchi fisici di diversi giocatori. Da Calhanoglu a Barella, passando per Zielinski e Frattesi. Leggi ... fanpage.it