Negli ultimi giorni, su TikTok si è diffusa la voce secondo cui la tomba di Cleopatra sarebbe a Napoli. Tuttavia, gli studi indicano che è più probabile che il suo sepolcro si trovi ad Alessandria d'Egitto. La questione ha suscitato interesse tra gli utenti, ma al momento non ci sono prove concrete che confermino questa teoria.

Su TikTok si sta diffondendo il mito che Cleopatra sia sepolta a Napoli. Tuttavia, è più probabile si trovi ad Alessandria d’Egitto. Non esistono prove scientifiche che Cleopatra sia sepolta a Napoli. E’ una voce che sta circolando su TikTok, forse alimentata dall’esposizione mediatica intorno alla città in corso da alcuni anni. E dalla presenza di altri personaggi, come Dracula. La tomba di Cleopatra ad oggi non è stata ancora individuata, ma si presuppone si trovi in Egitto. Le ricerche principali si concentrano a Taposiris Magna, un sito archeologico a circa 50 km da Alessandria d’Egitto, per la presenza di un lungo tunnel ricco di statue e di reperti dedicati alla regina d’Egitto. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - Cleopatra sepolta a Napoli? Come stanno le cose

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